Elbistan’a 4’ü uzman hekim, 36 kişilik kadro

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’na ilişkin münhal kadroları yayımladı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayımlanan ilana göre, Elbistan Devlet Hastanesi, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 4’ü uzman hekim olmak üzere toplam 36 kişilik kadro açıldı. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne; Çocuk Cerrahı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Uzmanı kadrosu verildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrıca çocuk gelişimcisi, 5 ebe, 10 hemşire, 7 sağlık memuru ve teknikeri ataması yapılacak. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de 3 diş hekimi kadrosu verildi. Ayrıca, 5 de sağlık teknikeri atanacak. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de 1 ebe ataması yapılacak.

Söz konusu uzman doktor, diş hekimi ve sağlık personellerini belirleyecek kura, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.