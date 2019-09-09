Elbistan’a 42 yeni sağlık personeli atanacak

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’nda münhal kadrolar belli oldu. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ilana göre, 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’nda başvurular 10 Eylül itibariyle sona erecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yer alan ilana göre, Elbistan’da devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan 2 sağlık evine personel ataması yapılacak. Toplam atanacak personel sayısı ise 42 olacak. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 4 uzman hekim atanacak. Atanacak uzman hekimler ise, çocuk cerrahisi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dallarından oluşacak. Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrıca 1 diyetisyen ile 1 de psikolog ataması yapılacak. 15 ebe ile 10 da hemşire görevlendirilecek olan Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2’si anestezi alanı olmak üzere 6 sağlık teknikeri ve memuru atanacak. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ise 1 diş teknikeri ile 1 de diş klinik yardımcısı görevlendirilecek. Ayrıca, Geçit Mahallesi ile Gücük Mahallesi’ndeki sağlık evlerine de ebe ataması yapılacak.

Söz konusu kura ise, 4 Ekim’de noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.