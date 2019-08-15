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Elbistan’a 4 doktor, 1 diş hekimi ve 1 de eczacı atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne (ADSM) uzman hekim, tabip ve diş hekimi ile eczacıdan oluşan yeni atamalar yapıldı.

Elbistan’a 4 doktor, 1 diş hekimi ve 1 de eczacı atandı
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Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirmesi işlemi, noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapıldı. Kura kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz uzmanı, 3 tabip ve 1 de eczacı ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de 1 kişilik diş hekimliği kadrosu açıldı. Kura sonucunda Elbistan’daki her iki sağlık kurumu için açılan 7 kişilik münhal kadronun 1’i boş kaldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılan göz hastalıkları uzmanı kadrosu, doldurulamadı.

2019 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçlarına göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Ali Kahraman, tabipler Emre Çakar, Veli Okay ve Ulvan Atalar ile eczacı Ezgi Çelik atanmış oldu. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne görevlendirilen diş tabibi ise Ünzile Binnur Çeleğen oldu.


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vatandaş 1 hafta önce

bayramda acilde çok yoğunluk vardı ama hastane yönetimi takviye yapmamıştı hep yığılma vardı gündüz bir kaç tane uzman poliklinik hizmeti verebilirdi acilde enjeksiyon için 2 gün üst üste gittim 10 dk bekletildim personel yorgun bitik durumdaydı o kalabalığa 2 personel yeter mi yönetim uyuyor

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Ebeveyn 1 hafta önce

Umarım

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vatandaş 1 hafta önce

sayın doktorumuz VELİ OKAY beyfendiye yeni görev yerinde başarılar dilerim kendimizi güvenle emanet edebileceğimiz doktorumu en içten duygularımla tebrik ederim

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