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Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim atanacak

Sağlık Bakanlığı, 100.dönem devlet yükümlülüğü kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3’ü uzman hekim ve 10’u da tabip olmak üzere 13 doktor ataması yapılacağını duyurdu.

Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim atanacak
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Sağlık Bakanlığı’nın 100.dönem devlet yükümlülüğü kurasına ilişkin bilgiler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlandı. İnternet sitesindeki duyuruya göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 13 münhal kadro ayrıldı. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne, en çok ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarından biri olan beyin ve sinir cerrahisi ile çocuk sağlığı ve hastalıkları ve genel cerrah kadrosu verildi. Duyuruda ayrıca, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 10 da tabip görevlendirileceği bilgisi yer aldı. Söz konusu kadrolara atanacak isimler, kura ile belirlenecek.

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki uzman hekim açığı, geçtiğimiz günlerde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tarafından da gündeme getirilmişti.

Aycan, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, radyoloji ve genel cerrahi uzmanı atanması yönündeki talep yazısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya göndermişti.

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