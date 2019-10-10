Elbistan’a, 3’ü özellikli branşta 4 uzman hekim kadrosu

Sağlık Bakanlığı, yeni hastane statüsü gereğince Elbistan Devlet Hastanesi’ne, Kalp ve Damar Cerrahi, Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları ve Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı yan dallarında uzman hekim branş kadrosu tahsis etti.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açılan bu yeni kadrolara Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama doğrultusunda hekim atamalarının yapılacağını belirtti.



YENİ UZMAN HEKİM KADROLARI VE KAPASİTE ARTIŞI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, Elbistan Devlet Hastanesi’nde özellikli ameliyatların önünün açılacağını vurgulayarak şunları kaydetti: “Bilindiği üzere Elbistan İlçe Devlet Hastanemiz, Sağlık Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda hizmet sunum rolü B1 sınıfından A2 sınıfına çıkarılarak il devlet hastanesi statüsüne kavuşmuştur. İl devlet hastanesi statüsüne yükselen Elbistan Devlet Hastanemizde artacak uzman hekim ve yan dal uzmanlıkları ile birlikte 3. basamak yoğun bakım hizmeti ile özellikli ameliyatların da önü zaman içerisinde açılmış olacaktır. Yeni doğan, çocuk ve erişkin yoğun bakım yataklarında yaklaşık yüzde 30 bir artış öngörülmekte olup bu sayede ilçe dışına yapılan sevklerin önemli ölçüde azalacağı planlanmaktadır.”

ELBİSTAN’A İLK DEFA YANDAL UZMAN HEKİMİ

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Personel Dağılım Cetvelinde Elbistan Devlet Hastanesine 4 yeni uzman hekim kadrosu açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, bu branşların üç tanesinin yan dal diye tabir edilen özellikli branşlardan oluştuğunu, yeni açılan uzman hekim kadro branşlarının ise Kalp ve Damar Cerrahi, Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları ve Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açıklamasının devamında açılan bu yeni kadrolara Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama doğrultusunda hekim atamalarının yapılacağını belirtti.

Vatandaşların kendi bölgelerinde ilçe veya il dışına çıkmadan her türlü sağlık hizmetini kesintisiz ve hak ettiği kalitede alabilmesi amacıyla yapılan Elbistan Devlet Hastanesi A2 hizmet rolüne yükselmesinin önemini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, yapılan çalışmaların bölgedeki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Gerek Elbistan Devlet Hastanemizin A2 hastane statüsüne kavuşmasında ve gerekse de son yapılan uzman hekim kadro tahsisinde emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımız Yetkililerine, Sayın Valimize ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, Elbistan ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”