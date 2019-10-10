Elbistan’a, 3’ü özellikli branşta 4 uzman hekim kadrosu

Sağlık Bakanlığı, yeni hastane statüsü gereğince Elbistan Devlet Hastanesi’ne, Kalp ve Damar Cerrahi, Gastroenteroloji, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları ve Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı yan dallarında uzman hekim branş kadrosu tahsis etti.
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açılan bu yeni kadrolara Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama doğrultusunda hekim atamalarının yapılacağını belirtti.
YENİ UZMAN HEKİM KADROLARI VE KAPASİTE ARTIŞI
İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açıklamasının devamında açılan bu yeni kadrolara Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama doğrultusunda hekim atamalarının yapılacağını belirtti.
Vatandaşların kendi bölgelerinde ilçe veya il dışına çıkmadan her türlü sağlık hizmetini kesintisiz ve hak ettiği kalitede alabilmesi amacıyla yapılan Elbistan Devlet Hastanesi A2 hizmet rolüne yükselmesinin önemini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, yapılan çalışmaların bölgedeki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Gerek Elbistan Devlet Hastanemizin A2 hastane statüsüne kavuşmasında ve gerekse de son yapılan uzman hekim kadro tahsisinde emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımız Yetkililerine, Sayın Valimize ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, Elbistan ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”