Elbistan’a 2 uzman hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası çekildi. Bakanlığa ait Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına atanan hekim ve personellerin ismi belli oldu. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden yayımlanan kura sonuçlarına göre Elbistan’a 2’si uzman hekim olmak üzere 7 kişi atandı.

Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne ortopedi ve travmatoloji ile iç hastalıkları uzmanı atandı. Elbistan’a atanan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sema Cihan ile iç hastalıkları uzmanı Muhammet Cengiz’in önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacağı belirtildi.

Ayrıca kura kapsamında Elbistan’a farklı alanlarda 5 sağlık teknikeri, ebe ve sağlık personeli ataması yapıldı.