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Elbistan’a 2 ayrı kura için ayrılan münhal kadrolar açıklandı

2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ile 99.Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurasında Elbistan’a ayrılan münhal kadrolar belli oldu.

Elbistan’a 2 ayrı kura için ayrılan münhal kadrolar açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ile 99.Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurasının takvimini yayımladı. Ankara’da noter huzurunda yapılacak atamalar kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi başta olmak üzere diğer sağlık kuruluşları için açılan münhal kadrolar da netlik kazandı.

Buna göre, 99.Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk hastalıkları uzmanı ile ortopedi ve travmatoloji uzmanı atanacak.

2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında ise hem uzman doktor hem de sağlık personeli sayısı daha fazla olacak. İsteğe bağlı yapılacak atamalar için Elbistan’a ebe, diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog gibi çok sayıda münhal kadro ayrıldı.

Yine aynı kura kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne kardiyoloji, ruh ve sinir hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, çocuk cerrahisi, tıbbi mikrobiyoloji ve genel cerrahi alanlarında uzman doktor kadrosu verildi.

Her iki kura da önümüzdeki günlerde çekilecek ve doktor ile sağlık çalışanlarının yeni görev yerleri belli olacak.

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Elbistana 2 Ayrı Kura Için Ayrılan Münhal Kadrolar Açıklandı