Elbistan’a 16 derslikli özel eğitim uygulama merkezi yapılacak

Elbistan’da yaklaşık 250 özel eğitim öğrencisi, okul hayatlarına kendileri için her türlü ayrıntının düşünüldüğü 16 derslikli özel eğitim uygulama merkezinde devam edecek. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in üzerinde hassasiyetle durduğu ve yatırım programına alınması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da büyük destek verdiği Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi, ihale aşamasına geldi. İhalesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi, farklı koşullar için oluşan ihtiyaçlara mümkün olan en üst düzeyde cevap verecek ve öğrencilere kaliteli, konforlu bir yaşam sağlayacak.

Halihazırda çeşitli okullarda kendileri için oluşturulan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler, Z+2 olacak şekilde toplam 3 kattan oluşan Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde derslerin yanı sıra birçok sosyal aktiviteyi de rahatlıkla yapma imkanına kavuşacak. Binada 16 adet derslik, 1 adet oyun odası, 2’şer adet görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, 1 adet uygulama evi, 1 adet beden eğitimi-fizyoterapi salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, 1 adet yemekhane, 3 adet bakım odası ve 3 adet rahatlama odası planlandı.

Merkez, konum, ilgi çekicilik, mekân kullanımı, doğa ile bütünleşme ve güvenlik gibi özellikler dikkate alarak tasarlandı. Çocuklar için eğitici yollar, oyun evi, uygulama bahçesi, dış mekan oyun alanları, spor alanları, tribün oturma grupları, banklar, gazebolar bulunacak. Malzeme seçimi de öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak ve fonksiyon odaklı olarak seçilecek.

Okulun yapılacağı yerle ilgili arsa tahsisi çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırılmasının ardından ihalesi gerçekleştirilecek.









