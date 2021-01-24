Elbistan’a 100 yataklı öğretmenevinin yatırım onayı alındı

Elbistan’a modern ve birçok sosyal imkanı içinde barındıracak yeni öğretmenevi kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kışla Caddesi üzerindeki eski askerlik şubesinin bulunduğu alana yapılması planlanan öğretmenevinin yatırım onayı ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kompleksin 100 yataklı olarak projelendirildiğinin bilgisini verdi.

Öçal, “Kahramanmaraş’ımız için yeni müjdelerimiz var. MEB ile uzun zamandır devam eden görüşmelerimizin çok şükür sonuna geldik. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal ve Ak Partili Milletvekili arkadaşlarım Ahmet Özdemir İmran Kılıç Celalettin Güvenç Mehmet Cihat Sezal'ın destekleriyle yürüttüğümüz okul yatırımlarımızın onayını aldık.

Öncelikli olarak; 100 yataklı Elbistan öğretmenevi, Türkoğlu Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM), yıkım kararı alınmış olan Onikişubat Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerinin yapımına başlayacağız. Devam eden süreçte, Türkoğlu Fen Lisesinin onayını almak üzere takipte olacağız. Ülkemize, milletimize özellikle sevgili gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” açıklamasını yaptı.

