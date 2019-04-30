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Elbistan’a 1 adet tam donanımlı ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a tahsis edilen tam donanımlı 7 ambulanstan 1’i Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü;’ne gönderildi.

Elbistan’a 1 adet tam donanımlı ambulans

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde kullanılacak olan ambulanslar sağlık ekiplerine teslim edildi. Devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2019 yılında teslim edilen 4 adet ambulansla birlikte toplam hizmete alınan yeni ambulansın 11 adet olduğunu söyledi. Hiçbir zorlu şartın hastaya ulaşmalarına engel olmaması gerektiğini belirten Öksüz, "İnsan hayatı mazeret kabul etmez. Bu nedenle her tür zeminde ve hava koşulunda yol alabilecek yeteneğe sahip 4x2 ambulanslarımızı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine katmış bulunmaktayız. Ayrıca 2019 yılı Şubat ayı içerisinde yine bakanlığımızca ilimize tahsis edilen 4 adet tam donanımlı ambulansı ekiplerimize teslim etmiş olup aktif olarak hizmet vermektedirler. 2019 yılında bakanlığımızca ilimize tahsis edilen yeni ambulans sayısı toplamda 11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizdeki 77 adet ambulansımızın 68’i kara, 7’si kar paletli, 1’i obez hasta ve 1’ide çok sedyeli hasta ambulansı olmak üzere tamamı faal durumdadır” dedi.

Sıfır kilometre tam donanımlı ambulansların 1’i, Elbistan’a gönderildi. Elbistan’a Şubat ayında da 1 adet sıfır kilometre tam donanımlı ambulans teslim edilmişti.



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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

ALLAH gerek etmesin.Yokluğunu da vermesin İnşaAllah!

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Serkan 3 hafta önce

6 sını al birini ELBİSTAN a ver üvey evlat istenmeyen ELBİSTAN gelde Maraş’ı sev il diye koltuk yakmak marifet değil iş yapmak çalışmak marifet bu ülkeye

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ak yaşlı 3 hafta önce

ak dava hak dava...ak dava ile hizmete tam gaz devam

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