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Elbistan Ziraat Odası, depremin acısına ortak oldu

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, deprem felaketinin yaralarının sarılmaya başlandığı Elazığ’da ziraat odası başkanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Elbistan Ziraat Odası, depremin acısına ortak oldu
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Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, depremin vurduğu Elazığ’da ziraat odalarını ziyaret ederek acıları paylaştı. Başkan Bulut ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları ile depremin merkez üssü olan Sivrice Ziraat Odası Başkanı Orhan Altundaş’la bir araya gelerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 kişiye Allah’tan rahmet dileyerek, “Elazığ'da meydana gelen ve Elbistan dahil birçok kentimizde hissedilen deprem hepimizi üzdü. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettik. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elbistan Ziraat Odası olarak, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu oda başkanlarımıza ilettik. Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.


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