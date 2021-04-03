Elbistan Yöreleri Dergisi okuyucuyla buluştu

Doğan Yıldırım, İsmet Saatçi, Hacıbey Temur ve Fadime Yiğit’in derleyip hazırladığı ‘Elbistan Yöreleri’ dergisinde, Elbistan ve çevresinin iki ozanı Aşık Mahsuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç’un yaşamını eserleri ile, İsmet Saatçi’nin kaleme aldığı ‘Puduhepa Elbistanlı mı?’ isimli yazısı, Elbistan ve çevresinde gezilip görülecek yerler isimli yazılar yer alıyor.

İlk sayılarının ocak ayında yayınlandığını, ikinci sayılarını da okuyucusu ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doğan Yıldırım, “pandemi süreci dolayısıyla derneğimizi geçici bir süre kapatmak durumunda kaldık. Bu süre zarfında üyelerimizle ve okurlarımızla iletişimi koparmamak için de bir çalışma başlattık. Bu kapsamda ‘Elbistan Yöreleri’ isimli bültenimizi çıkardık. İkinci sayımızda farklı konulara değindik. Elbistan ve çevresinin iki ozanının yaşamını ve eserlerini yazdık. Elbistan ve çevresinde gezilip görülecek yerler ve İsmet Saatçi’nin kaleminden Puduhepa Elbistanlı mı? Tunç çağında bir kent, bir kraliçe isimli yazısına yer verdik. Bir sonraki bültenimizde fotoğraf, şiir, yaşanmış bir olay ve makale yazılarına yer vereceğiz. Bültenimiz, güzel çalışmalar sonucunda üyelerimize ulaştı. Bu çalışmaların zamanla ve üyelerimizin desteği ile daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.