Elbistan Yol Şube kışa hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Elbistan Yol Şube Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı. 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak belli bölgelerde konuşlandırılan ekipler, kar yağışının ardından harekete geçerek, yolların kapanmaması için mücadele edecekler.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, 23 araç ve 38 personelle 24 saat teyakkuzda olduklarını ifade ederek, ekipleri tek bir merkezde toplamak yerine, değişik bölgelerde konuşlandırdıklarını söyledi.

Sorumluluk sahalarında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin bulunduğunu ifade eden Derinöz, karla mücadelede kullanılmak üzere 350 ton tuz hazırlandığını, 750 ton tuzun daha bölgeye gönderileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece ve gündüz esasına göre çalışacaklarını belirterek, “Sorumluluk sahamızda bulunan Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizdeki yol ağlarının ulaşıma sürekli olarak açık kalması için ekiplerimizin hazırlığını tamamladık. 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak olan ekiplerimiz, merkezde beklemek yerine, olası kar yağışı ve yolların kapanmasına karşı kırsalda belirlenen noktalarda konuşlanacaklar. Bu sayede anında müdahalede bulunabilecekler.

Elbistan’da; Karahasanuşağı ve Sultankorusu ile Kalaycık bölgesinde, ova mahalleleri için ise merkezde birer ekibimiz bulunacak. Nurhak ilçemizde ise, Umutlu ve Biçin ile Tatlar ve Kullar bölgelerinde ekiplerimiz olacak. Ekinözü ilçemizde de, Kabaktepe, Elbistan-Ekinözü ve Alişar grup yollarında ekiplerimiz yer alacaklar. Afşin ilçemize yönelik ise tuzlama hizmeti vereceğiz” dedi.

Elbistan yol Şube’de kış nedeniyle yapılacak çalışmalar için planlamanın yapıldığını dile getiren Derinöz, şunları söyledi: