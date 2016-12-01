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Elbistan Yol Şube kışa hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Elbistan Yol Şube Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı.

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Elbistan Yol Şube kışa hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Elbistan Yol Şube Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı. 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak belli bölgelerde konuşlandırılan ekipler, kar yağışının ardından harekete geçerek, yolların kapanmaması için mücadele edecekler.

            Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, 23 araç ve 38 personelle 24 saat teyakkuzda olduklarını ifade ederek, ekipleri tek bir merkezde toplamak yerine, değişik bölgelerde konuşlandırdıklarını söyledi.

            Sorumluluk sahalarında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin bulunduğunu ifade eden Derinöz, karla mücadelede kullanılmak üzere 350 ton tuz hazırlandığını, 750 ton tuzun daha bölgeye gönderileceğini kaydetti.

            Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece ve gündüz esasına göre çalışacaklarını belirterek, “Sorumluluk sahamızda bulunan Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizdeki yol ağlarının ulaşıma sürekli olarak açık kalması için ekiplerimizin hazırlığını tamamladık. 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak olan ekiplerimiz, merkezde beklemek yerine, olası kar yağışı ve yolların kapanmasına karşı kırsalda belirlenen noktalarda konuşlanacaklar. Bu sayede anında müdahalede bulunabilecekler.

Elbistan’da; Karahasanuşağı ve Sultankorusu ile Kalaycık bölgesinde, ova mahalleleri için ise merkezde birer ekibimiz bulunacak. Nurhak ilçemizde ise, Umutlu ve Biçin ile Tatlar ve Kullar bölgelerinde ekiplerimiz olacak. Ekinözü ilçemizde de, Kabaktepe, Elbistan-Ekinözü ve Alişar grup yollarında ekiplerimiz yer alacaklar. Afşin ilçemize yönelik ise tuzlama hizmeti vereceğiz” dedi.

Elbistan yol Şube’de kış nedeniyle yapılacak çalışmalar için planlamanın yapıldığını dile getiren Derinöz, şunları söyledi:

“Elbistan Yol Şube olarak 3 tane tuzlama aracı, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 JCB, 2 dozer, 6 loder ve 8 greyderle bölgeye hizmet sunacağız. Bu araçlarımızla birlikte 38 personelimiz görev yapacak. 24 saat esasına göre çalışacak ekiplerimiz, yollarımızın açık tutulması için görev yapacaklar. Diğer yandan Elbistan şehir merkezideki sorumluluk alanımızda bulunan caddelerde de karla mücadele için solüsyon kullanacağız. Solüsyon, tuza göre daha kaliteli ve yollara da tuz kadar zarar vermiyor.”

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Yusuf Beştepe 3 hafta önce

ben 12 yaşında öğrenciyim 6. sınfa gidiyorum evet doğru söylüyorsunuz sabah 06.15 geçe okula gidecektim pencereden baktığımda hafif bir kar yağıyordu

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Adamın Teki 3 hafta önce

Sanki kar yağacak da Elbistan'ın üstündeki sera etkisi yapan kirli hava tabakasından kar mı geçer yahu!?

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Elbistan 3 hafta önce

Biraz kar yağsın ne temizleme ne de tuz atarlar.trafik felç olur.

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