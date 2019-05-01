Elbistan Yasa Boğuldu

Kazada, hayatını kaybedenlerden geriye ise yürekleri dağlayan hikayeleri kaldı. 20 gün önce dünya evine giren hastane çalışanı Melike Uysal ile annesi Şükran Entemiz yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren Gazel Kısaca isimli hastane çalışanının 3 çocuğu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yine kazada ölen Onur Yay’ın ise, Elbistan Adliyesi’nde zabıt katipliği yaptığı, kazadan yaralı kurtulan eşi ile birlikte yolculuğa çıktığı öğrenildi. Kazanın hayattan kopardığı Havva Ağca’nın ise, annesi Haney Ağca ile birlikte geziye katıldığı bildirildi. Anne Ağca, kazayı yaralı olarak atlatırken kızı ise feci kazadan canlı kurtulamadı.
Elbistan’ı yasa boğan kaza, Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana geldi. Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Halil Bala’nın kullandığı 45 HS 02 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyir eden ve içinde Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının bulunduğu Ahmet Bostancı idaresindeki 46 VK 309 plakalı midibüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki midibüs devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 2’sinin Elbistan Devlet Hastanesi, 1’inin Elbistan Adliyesi personeli, birinin hastane personelinin annesi ve birinin de hastane personelinin komşusu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay olduğu öğrenildi. Tunahan Kısaca, Ali Ilgaz Abay, Ezgi Abay, Fatma Gül, Emre Ilgay Kısaca, Fadime Yay, Rabia Gül, Yaren Gül, Sonay Er, Hatice Entemiz, Haney Ağca, Ahmet Bostancı ve Emirhan Kısaca ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bazılarının durumları ağır olan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Elbistan’a gönderildi.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erin, "Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize sağlık ve şifa diliyorum. Şanlıurfa'daki hastanelerde bütün doktorlarımız yaralılarımızla ilgilenmektedir” dedi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gürbüz, “Ne yazık ki sabah saatlerinde Elbistan’dan Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikamızın otobüslerinden bir tanesi, içerisinde 30 kişinin bulunduğu küçük bir otobüs Birecik yakınlarında trafik kazası geçirdi. Şu ana kadar bize verilen resmi rakamlara göre 5 arkadaşımızı kaybettik, 13 arkadaşımız da yaralı. Bunların içerisinde iki vatandaşımızın durumu ağır. Belediyemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masası çerçevesinde bundan sonraki süreci buradan takip edeceğiz. Vefat eden hemşerilerimizin cenazeleri Elbistan’a sevk edilecek. Hastalarımızın tedavileri ile yakından ilgilenen desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal beyefendiye vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederim. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yarasını sarmak için seferber oldu. Yaralı kardeşlerimiz için seferber olan başta sağlık teşkilatımız olmak üzere Urfalı kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Yaralılarımız ve aileleri ile Urfa’dayız. Yaralı kardeşlerimize dualarınızı bekliyorum” dedi.
Sayın belediye başkanını vatandaş olarak tebrik ediyorum.Nasıl eleştiriyorsak övmeyi de bilmemiz gerekir kazadan sonra mülki amir olarak vakit kaybetmeden Şanlıurfa'ya gitmesi, kriz masası oluşturması takdire şayandır.Aci siyaset dinlemez sevinçler neyse de acılar paylaşılmadır. Saygılarımla