Elbistan Yasa Boğuldu

Kazada, hayatını kaybedenlerden geriye ise yürekleri dağlayan hikayeleri kaldı. 20 gün önce dünya evine giren hastane çalışanı Melike Uysal ile annesi Şükran Entemiz yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren Gazel Kısaca isimli hastane çalışanının 3 çocuğu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yine kazada ölen Onur Yay’ın ise, Elbistan Adliyesi’nde zabıt katipliği yaptığı, kazadan yaralı kurtulan eşi ile birlikte yolculuğa çıktığı öğrenildi. Kazanın hayattan kopardığı Havva Ağca’nın ise, annesi Haney Ağca ile birlikte geziye katıldığı bildirildi. Anne Ağca, kazayı yaralı olarak atlatırken kızı ise feci kazadan canlı kurtulamadı.

Elbistan’ı yasa boğan kaza, Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana geldi. Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Halil Bala’nın kullandığı 45 HS 02 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyir eden ve içinde Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının bulunduğu Ahmet Bostancı idaresindeki 46 VK 309 plakalı midibüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki midibüs devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 2’sinin Elbistan Devlet Hastanesi, 1’inin Elbistan Adliyesi personeli, birinin hastane personelinin annesi ve birinin de hastane personelinin komşusu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay olduğu öğrenildi. Tunahan Kısaca, Ali Ilgaz Abay, Ezgi Abay, Fatma Gül, Emre Ilgay Kısaca, Fadime Yay, Rabia Gül, Yaren Gül, Sonay Er, Hatice Entemiz, Haney Ağca, Ahmet Bostancı ve Emirhan Kısaca ise kazayı yaralı olarak atlattı. Bazılarının durumları ağır olan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Elbistan’a gönderildi.

Şanlıurfa Valisi, yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erin, "Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize sağlık ve şifa diliyorum. Şanlıurfa'daki hastanelerde bütün doktorlarımız yaralılarımızla ilgilenmektedir” dedi.

20 gün önce dünya evine girmişti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Elbistan'dan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Melike Uysal’ın, 20 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Uysal’ın annesi Şükran Entemiz de kızı ile aynı kaderi paylaştı. Aynı otobüste yer alan kız kardeş Hatice Entemiz ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi.

Geride 3 öksüz çocuk bıraktı

Kazada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Gazel Kısaca ise, geride 3 öksüz çocuk bıraktı. Genç annenin, çocukları Tunahan, Emirhan ve Emre Ilgaz’la birlikte geziye çıktığı öğrenildi. 3 kardeşin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Genç çifti ölüm ayırdı

Yine kazada ölen Onur Yay’ın ise, Elbistan Adliyesi’nde zabıt katipliği yaptığı, kazadan yaralı kurtulan eşi Fatma Yay ile birlikte yolculuğa çıktığı öğrenildi. Genç çiftin, 7 ay önce evlendiği bildirildi.

Anne yaralı kurtuldu, kızı yaşamını yitirdi

Kazanın hayattan kopardığı Havva Ağca’nın ise, annesi Haney Ağca ile birlikte geziye katıldığı bildirildi. Anne Ağca, kazayı yaralı olarak atlatırken kızı ise feci kazadan canlı kurtulamadı.

Taziye mesajı yayımlayıp Elbistan’a başsağlığı dilediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve çok sayıda siyasetçi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yayımladıkları taziye ve başsağlığı mesajı ile yaşanan acıya ortak oldular.

Başkan Gürbüz, kazanın ardından Urfa’ya gitti

Kazasının ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaralanan işçilerin bulunduğu hastanelere gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gürbüz, “Ne yazık ki sabah saatlerinde Elbistan’dan Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikamızın otobüslerinden bir tanesi, içerisinde 30 kişinin bulunduğu küçük bir otobüs Birecik yakınlarında trafik kazası geçirdi. Şu ana kadar bize verilen resmi rakamlara göre 5 arkadaşımızı kaybettik, 13 arkadaşımız da yaralı. Bunların içerisinde iki vatandaşımızın durumu ağır. Belediyemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masası çerçevesinde bundan sonraki süreci buradan takip edeceğiz. Vefat eden hemşerilerimizin cenazeleri Elbistan’a sevk edilecek. Hastalarımızın tedavileri ile yakından ilgilenen desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal beyefendiye vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederim. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yarasını sarmak için seferber oldu. Yaralı kardeşlerimiz için seferber olan başta sağlık teşkilatımız olmak üzere Urfalı kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Yaralılarımız ve aileleri ile Urfa’dayız. Yaralı kardeşlerimize dualarınızı bekliyorum” dedi.

















