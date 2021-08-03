Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elbistan, yangından etkilenenler için tek yürek oldu
Elbistan, yangından etkilenenler için tek...
Başkan Gürbüz: “Elbistan için bir aradayız”
Başkan Gürbüz: “Elbistan için bir...
Türkiye genelinde yaşanan kesintiler ve artan talep uyuyan devi uyandırdı
Türkiye genelinde yaşanan kesintiler ve...
Yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları Elbistan’da buluştu
Yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları...
On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nde erken final
On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nde...
banner191
banner162

Elbistan, yangından etkilenenler için tek yürek oldu

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD), başta Antalya olmak üzere orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Elbistan, yangından etkilenenler için tek yürek oldu
banner167

DAKUD’un bu kampanyasına kısa sürede birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilciliği ile meslek odaları da destek verirken Dernek Başkanı Ömer Ünsal, Elbistan’ın yangınzedeler için tek yürek olduğunu, “İyilikte yarışıyoruz” sözüyle özetledi.

Türkiye'nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürmek için mücadele aralıksız sürüyor. 150’den fazla yangının 140’a yakını kontrol altına alınırken, yangından etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı. Elbistan’da da yangınzedeler için omuz omuza olduğunu Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği’nin (DAKUD) başlattığı yardım kampanyası ile gösterdi.

DAKUD Başkanı Ömer Ünsal, Çarşı Atik Cami yanında açılan yardım çadırına kuru gıda, temizlik ürünleri ve mutfak eşyası gibi yardımları kabul edeceklerini söyledi.

Toplanacak yardım malzemelerinin AFAD aracılığı ile Antalya başta olmak üzere yangından olumsuz etkilenen bölgelerdeki halka ulaştırılacağını ifade eden Ünsal, “Ülkemizin birçok noktasında her bir ferdin canını ve ciğerini yakan bir afetle karşı karşıyayız. Devletimizin ilgili kurumları, TSK, Emniyet Teşkilatı, belediyelerimiz ve vatandaşlarımız bu yangınlar karşısında büyük bir gayret sergiliyor. Biz de, yangın sonrasında yaraları sarmak istedik. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlattık. Kısa sürede Elbistan’ın yangınzedeler için için yekvücut olduğunu gördük. Birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcilikleri ve vatandaşlarımız gönül birliği ile kampanyamıza destek oluyor” dedi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Doğu Akdeniz arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Ömer Ünsal, “Bütün kalbiyle, bütün gönlüyle yaraları sarmak için afetzede kardeşlerimize çare olmak için, derman olmak için kampanyamıza destek olanlara teşekkür ediyoruz. Kuru gıda, temizlik ve mutfak eşyası yardımlarını Çarşı Atik Cami yanındaki çadırımızda kabul ediyoruz. Cuma gününe kadar yardımları kabul edeceğiz. Daha sonra da AFAD aracılığı ile mağdur vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Milletimizin gönül birliği ile bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Şuan sadece kenetlenmeye ihtiyacımız var. Elbistanlılar da bu dayanışma ve yardımlaşma duygusunu en güzel şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
ElbistanYangından Etkilenenler Için Tek Yürek Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.