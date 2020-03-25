Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığındaki toplantıda, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nun’ çalışma şartları ve atılması gereken adımlar ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bir dizi tedbirler alındığını söyledi.

Bu gruptaki kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kaymakam Demir, “Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmektedir. Bu nedenle, 65 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir” dedi.

Bu çerçevede Elbistan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun teşekkül ettirildiğini belirten Kaymakam Demir, toplantı sonucunda alınan kararlara ilişkin de, Elbistan Kaymakamlığı bünyesinde “Vefa İletişim Merkezi” (Açık Kapı Bürosu) oluşturulduğunu ve 0344 415 20 03-04 telefon numaralarının vefa iletişim numarası olarak belirlendiğinin bilgisini verdi.

Kaymakamlık Vefa İletişim Merkezinin 24 saat esasına göre görev yapacağının altını çizen Kaymakam Demir, gerekli durumlarda da bu merkeze kurumlardan personel takviyesi yapılabileceğini anlattı.

İlçe genelinde başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı sahip vatandaşların listesinin çıkarılacağını kaydeden Kaymakam Demir, alınan diğer kararlara ilişkin de, “İlçedeki park ve benzeri yerlerdeki oturma yerlerinin Elbistan Belediye Başkanlığınca kaldırılmasına, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın ilaç taleplerinin İlçe Sağlık Müdürlüğüne yönlendirilmesi, Aile Hekimleri vasıtayla gerekli işlemlerin yapılması, talep edilen veya gerekli görülen ilaçların Elbistan Eczacılar Odası Başkanlığı ile birlikte müşterek olarak, lüzumu halinde Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından araç desteği sağlanarak vatandaşlarımıza ulaştırılmasına, PTT Elbistan Merkez Müdürlüğünce kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü maaş alan vatandaşların listesinin Kaymakamlık Makamına ivedi gönderilmesine, kimsesiz yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinin Elbistan Belediye Başkanlığınca dezenfekte edilmesine karar verilmiştir” dedi.

İzinsiz olarak şehir merkezi ve diğer mahallelerde sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar hakkında kolluk birimlerince gerekli işlemin yapılacağına dikkati çeken Kaymakam Demir, “Yapılan yardımların ve sağlık birimi tarafından yapılan çalışmalar ile her türlü yapılacak hizmetlerin sonucundan gecikmeksizin “Elbistan Vefa Sosyal Destek” gurubundan bildirilmesi, her kurum tarafından ve Vefa İletişim Merkezince kayıtlara işlenmesine; yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediyesince ve diğer kurumlarca gerekli araç ve personel desteğinin verilmesi, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçlarının sahada yerine ulaştırılmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için Belediye Başkanlığınca hazırlanacak gıda ve temel ihtiyaçlarına ait paketlerin SYDV’ye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.