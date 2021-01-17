Elbistan ve Nurhak’ta meralar ıslah edilmek şartıyla kiralanacak

Elbistan’a bağlı Köseyahya Mahallesi’ndeki mera ile Nurhak’ın Pınarbaşı Mahallesi’ndeki mera, ıslah edilmek şartıyla büyükbaş veya küçükbaş hayvancılık yapmak isteyenlere kiralanacak.

Söz konusu mera kiralama ihalelerine, adı geçen mahallelerde ikamet eden ile bunlar tarafından kurulan kooperatif, birlik veya tüzel kişilikler katılabilecek. İhale, pazarlık usulü ile yapılacak. İhale tarihi ise 17 Mart 2021 olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerden, söz konusu mahallelerde en az 6 aydan beri oturduklarını gösteren adres bilgisi raporu istenecek.

Elbistan’a bağlı Köseyahya Mahallesi’ndeki 267 dekarlık mera alanı için 12 bin 774 TL, Nurhak ilçesindeki mera alanı için de 21 bin 212 TL muhammen bedel belirlendi.