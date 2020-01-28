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Elbistan ve Ekinözü’nde meralar ıslah edilmek şartıyla kiralanacak

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki meraların ıslah amaçlı olarak kiralanması için ihale düzenleyecek.

Elbistan ve Ekinözü’nde meralar ıslah edilmek şartıyla kiralanacak
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Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi’ndeki mera ile Ekinözü’nün İçmeler Mahallesi’ndeki meranın 50 dekarlık kısmı, ıslah edilmek şartıyla büyükbaş veya küçükbaş hayvancılık yapmak isteyenlere kiralanacak. Söz konusu mera kiralama ihalelerine, adı geçen mahallelerde ikamet eden ile bunlar tarafından kurulan kooperatif, birlik veya tüzel kişilikler katılabilecek. İhale, pazarlık usulü ile yapılacak. İhale tarihi ise 18 Mart 2020 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü’nde yapılacak ihaleye başvurular, 13 Mart’a kadar kabul edilecek. İhaleye katılmak isteyenlerden, söz konusu mahallelerde en az 6 aydan beri oturduklarını gösteren adres bilgisi raporu istenecek. Demircilik Mahallesi’ndeki mera alanı için 342 TL, Ekinözü ilçesindeki mera alanı için de 2 bin 390 TL muhammen bedel belirlendi.


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