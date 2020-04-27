Elbistan ve Ekinözü’nde desteklenecek projeler belli oldu

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında 3. grup desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi yayımlandı. Üçüncü grupta Kahramanmaraş'tan 13 adet başvurunun destek almaya hak kazanmasıyla birlikte bu dönemde desteklenecek toplam başvuru sayısı 74 adet oldu.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme ana başlığı altında sunulan projelerden Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi alanında 6 proje onaylandı. Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler alanında ise onaylanan proje sayısı 3 oldu. Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri alanında ise 4 proje desteğe değer bulundu. Söz konusu alanda, Ekinözü ilçesindeki içmeler bölgesine yapılacak termal turizm yatırımı ön plana çıktı. Desteğe değer projeler arasında Elbistan ve Ekinözü’ndeki projelerin yoğunlukta olduğu belirlendi.