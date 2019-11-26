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Elbistan ve Ekinözü heyetlerinden Ankara çıkarması

Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin AK Parti teşkilatları, belediye başkanları Mehmet Gürbüz ve Bilal Eker ile birlikte partilerinin grup toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Elbistan ve Ekinözü heyetlerinden Ankara çıkarması
 AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek ve ana kademe teşkilat başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’den oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak grup toplantısı öncesinde AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından misafir edildi. Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal da katıldı. Ziyarette, her iki kentle ilgili talepler ve genel konular dile getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı ile ilgili olarak, “Elbistan ve Ekinözü Belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ile TBMM grup toplantısı öncesinde genel merkezimizde milletvekillerimizin de katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Elbistan ve Ekinözü heyeti, AK Parti Genel Merkezi’ndeki ziyaretlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasını dinledi.


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