Elbistan ve çevresi beyaza büründü

Elbistan’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte yağmaya başlayan kar, ilçenin tamamını beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 cm’ye geçerken yüksek kesimlerde de 20 cm’nin üzerine çıktı.

Kar yağışı sonrasında Karayolları 58. Şube Şefliği, Elbistan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçerek, ulaşımın aksamaması için kar temizliği çalışmalarına başladı.

Elbistan’da gece boyunca etkili olan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı, özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşmaya çalışan vatandaşlar, kayan diğer araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Elbistan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Özellikle hastaneye ulaşım noktasında büyük çaba sarf eden ekipler, ana caddelerde de tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kar temizliği yaptı. Sultan Korusu ve Karahasanuşağı Grup Mahalleri’nde kar ve şiddetli tipi nedeniyle kapalı olan yolların açılması için tüm ekipler seferber edildi. Karayolları 58. Şube Şefliği de, Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Darende, Elbistan-Göksun, Elbistan-Gürün ile Elbistan-Ekinözü karayollarında ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti.

Göksun-Kahramanmaraş ve Göksun-Kayseri arasında da trafik yer yer durma noktasına gelirken kar lastiği ve zincirsiz şekilde yola çıkılmasına izin verilmiyor.

Bölgede etkisini sürdüreceği tahmin edilen kar yağışına karşı yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı belirtildi.

















