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Elbistan ve Afşin’de av yasağını dinlemeyen 6 kişi ekiplerden kaçamadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan ile Göksun Şefliği ekiplerinin yaptıkları denetimlerde avcılık belgesi olmadan avlanan 4 şahıs ile yasak günde ava çıkan 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

Elbistan ve Afşin’de av yasağını dinlemeyen 6 kişi ekiplerden kaçamadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 şahsın ava yasak günde avlandığını belirledi. Söz konusu şahıslar hakkında işlem başlatılırken bir av tüfeği de mülkiyeti kamuya geçirilmek muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri ise, fahri av müfettişleri ile birlikte Afşin ilçesi sınırlarındaki Binboğa avlağında denetim ve koruma faaliyetleri esnasında avcılık belgesi olmadan avlanan 4 kişiyi tespit etti. Şahısların avda kullandığı 2 adet tüfek muhafaza altına alındı.

Söz konusu 6 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesileceği öğrenildi.


 


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