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Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ve Afşin ilçelerine bağlı 5 mahalle yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarla, toplamda yaklaşık 20 kilometrelik güzergâh yenilenecek.

Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahalle yollarında yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan ilçesine bağlı Izgın – Karahüyük grup yolunda kilit parke çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye toplamda 4 bin 500 metrekare kilit parke kazandırılacak. Öte yandan ekipler, Afşin ilçesi Esence - Yazıköy - Anzorey grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfalt uygulamasının da yapılacağı arterde, zemin hazırlıkları ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki grup yolu yenilenmiş olacak.

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Elbistan Ve Afşinde 20 Kilometrelik Yol Yenileniyor