Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahalle yollarında yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan ilçesine bağlı Izgın – Karahüyük grup yolunda kilit parke çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye toplamda 4 bin 500 metrekare kilit parke kazandırılacak. Öte yandan ekipler, Afşin ilçesi Esence - Yazıköy - Anzorey grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfalt uygulamasının da yapılacağı arterde, zemin hazırlıkları ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki grup yolu yenilenmiş olacak.
Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ve Afşin ilçelerine bağlı 5 mahalle yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarla, toplamda yaklaşık 20 kilometrelik güzergâh yenilenecek.
03 Haziran 2021 Perşembe 10:50