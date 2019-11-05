Elbistan ve Afşin, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve temel göstergeler yer aldı. Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedeflerinin sıralandığı programda, "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi birçok başlıklarda amaç ve hedeflere yer verildi

403 sayfadan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın enerji ve madencilik sektörü planlarına göre, Türkiye'nin elektrik talebinin 2020'de 329,6 milyar kilovat saate yükseleceği hesaplanıyor. Bu yılki elektrik talebinin ise 315,2 milyar kilovat saat olacağı tahmin ediliyor. Elektrik üretiminde 2019'da yüzde 29,5 olarak öngörülen doğal gazın payının, 2020'de yüzde 27,2'ye düşeceği öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ise 2020'de yüzde 36,4'e çıkması bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırma hedefleri kapsamında, yeni bir model olarak uygulanmaya başlanacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Türkiye'deki görünür linyit rezervinin de 19,3 milyar tona yükseleceği hesaplanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, elektrik üretiminde yerli kömürün kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Afşin-Elbistan, Eskişehir-Alpu, Trakya-Ergene, Afyon- Dinar ve Karapınar-Ayrancı sahalarında santral kurulmasına yönelik yapılacak ihaleler öncesinde kaynak ve rezerv raporları çalışmaları yapılacak.

Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin de kapsamlı bir rehabilitasyondan geçirilmesi bekleniyor. Kamunun işlettiği santrallerin rehabilitasyonlarının 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı öngörülen bakım çerçevesinde Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde gerekli tamir ve bakım işleri yapılacak. Bu çalışmaların devamında ise kazan optimizasyonu işlemlerine başlanacak.