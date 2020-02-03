Elbistan Ülkü Ocaklarından cami temizliği

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, üye gençlerle birlikte ilçedeki camilerin genel temizliğini yapmak için kampanya başlattıklarını söyledi. Elbistan Ulu Cami’inde başlatılan çalışmayla ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Kaya,

“İlçemizdeki camilerin temizliğine özen gösteriliyor. Biz de bu çalışmalara katkı sunmak ve görevlilerimize destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Teşkilatımıza üye gençlerimiz hemşerilerimizin daha vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapması için yardımcı oldular. Camilerin genel temizliğini yaptılar. İlk çalışmamızı da Ulu Cami’inde yaptık. Önümüzdeki günlerde de belirli periyotlarla temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalara katkı sunan üye gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



