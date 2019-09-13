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Elbistan Ülkü Ocakları’ndan aşure ikramı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Elbistan Ülkü Ocakları’ndan aşure ikramı
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Uzun Çarşı girişinde düzenlenen aşure programına, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, belediye meclis üyeleri ile Ülkü Ocakları mensubu gençler katıldı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya, Muharrem ayının manevi havasından istifade etmek, vatandaşlara tatlı bir ikramda bulunmak amacıyla aşure hazırlattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hz. Hüseyin başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in kıymetli büyükleri zalime biat etmemek adına 1339 yıl önce Muharrem ayında şahadete kavuştuklarını hatırlatan Kaya, “Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt, zilletin hakka ve imana asla galip gelemeyeceğini ispat etmek adına mücadele vermiştir. Günümüz Müslümanlarına düşen görev de haksızlığa ve zulme asla boyun eğmemek, bu uğurda şehit olanları asla unutmamaktır. Özellikle Muharrem ayında içtiğimiz bir damla su bile Kerbela şehitlerimizin aziz hatıralarının canlanmasına vesile olmaktadır. Bununla birlikte asırlardır devam eden Aşure geleneğini de ayakta tutabilmek adına bu programı düzenledik. Bu vesileyle Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor, Muharrem ayında tutulan oruçlarımızın kabulünü temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya ve ekibine teşekkür etti.








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