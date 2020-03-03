Elbistan Ülkü Ocaklarında nöbet değişimi

Elbistan Ülkü Ocakları’ndaki devir teslim törenine MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve Yönetimi, Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İsmail Çevik, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış; “Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın oluru ile bu devir teslimi gerçekleştiriyoruz. Bu zaman kadar sancağımızı en iyi şekilde taşıyan ve temsil eden Muhammet Kaya Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Görevi teslim alan Esat Kılınç Başkanıma da görevini en iyi şekilde yapacağına bütün kalbimle inanıyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı bayrağını teslim alan Esat Kılınç ise, “Öncelikle bizleri bu göreve layık gören Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş ve Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın Hüseyin Kayış’a teşekkür ediyorum. Türk milliyetçileri olarak bundan sonraki süreçlerde her zaman daha ileriye daha yükseğe daha büyük ülkülere ulaşmanın arzu ve isteklerimizi kalbimizde yaşayarak dava sancağımızı bizden sonrakilere dün olduğu gibi bugünde leke sürmeden, kirletmeden götüreceğimize inanıyorum. Bugüne kadar dava sancağımızı taşıyan başta Muhammet Kaya Başkanıma ve yönetimi olmak üzere ismini sayamadığım tüm başkanlarımıza ve ülküdaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.



