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Elbistan Ülkü Ocakları’nda bayrak değişimi

Elbistan Ülkü Ocakları’nda bayrak değişimi yaşandı. Yaklaşık 1 yıldır başkanlık görevini yapan Ümit Genç, bayrağı, Muhammet Kaya’ya devretti.

Elbistan Ülkü Ocakları’nda bayrak değişimi
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Elbistan Ülkü Ocakları’nda bayrak değişimi yaşandı. Yaklaşık 1 yıldır başkanlık görevini yapan Ümit Genç, bayrağı, Muhammet Kaya’ya devretti.

Görev değişimi törenine, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve yönetimi, MHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu ve partililer katıldı.

MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 1 yıldır başkanlık görevini üstlenen Ümit Genç’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini teslim alan Muhammet Kaya’yı da tebrik eden Başkan Kılıç, başarı dileklerinde bulundu.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı bayrağını teslim alan Muhammet Kaya ise,  “Öncelikle bizleri bu göreve layık gören Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş ve Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sayın Hüseyin Kayış beylere teşekkür ediyorum. Türk milliyetçileri olarak bundan sonraki süreçlerde her zaman daha ileriye daha yükseğe daha büyük ülkülere ulaşmanın arzu ve isteklerimizi kalbimizde yaşayarak dava sancağımızı bizden sonrakilere dün olduğu gibi bugünde leke sürmeden, kirletmeden götüreceğimize inanıyorum. Bugüne kadar dava sancağımızı taşıyan başta Sayın Ümit Genç ve yönetimi olmak üzere ismini sayamadığım tüm başkanlarımıza ve ülküdaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Kaya, daha sonra Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’i öperek görevini teslim aldı.



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Brk 10 saat önce

Hayırlı olsun

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B.Yapalak 10 saat önce

Yeni başkana hayırlı olsun

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CcC 8 saat önce

Hayirli olsun reiss

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