Elbistan Ülkü Ocakları sağlık personellerini unutmadı

Elbistan Ülkü Ocakları ilçe merkezinin farklı noktalarına astıkları pankartlar ile koronavirüs salgınına karşı özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi

Elbistan Ülkü Ocakları tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) nedeni ile görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için belirli hastanelerin önüne pankart astı.

Pankartlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve Elbistan Ülkü Ocakları'nın mesajları yer aldı.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, "Bu mücadelenin özverili ve fedakar kahramanları olan tüm sağlık çalışanlarımız bu süreçte her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs germektedir. Bu zorlu süreçte, bizler evlerimizde otururken görevine hassasiyetle devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci en kısa sürede hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.





