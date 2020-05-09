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Elbistan Ülkü Ocakları 1000 adet maske dağıttı

Elbistan Ülkü Ocakları, ilçe genelinde toplamda 1000 adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Elbistan Ülkü Ocakları 1000 adet maske dağıttı
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Elbistan Ülkü Ocakları, ilçe genelinde toplamda 1000 adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı, Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’nda vatandaşlara ücretsiz olrak tıbbi maske dağıttı. Maske dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, "Ülkemiz genelinde salgın hastalığı bir ranta çevirmeye çalışanlara inat, yüce Türk milletinin ve devletinin emrinde Ülkü Ocakları ve neferleri olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Kılınç, "Elbistan Ülkü Ocakları olarak ilçe de yaşan vatandaşlarımıza 1000 adet ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde telkinlerde bulunarak her zaman yanlarında olduğumuzu beyan edip moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak için çalışmamızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.


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