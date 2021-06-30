Elbistan, Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden birine hazırlanıyor

26 Temmuz’da Cem Adrian’la başlayacak Elbistan Festivali’nde Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent sahne alacak.

Elbistan Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının yavaş yavaş son bulduğu ve normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı bu günlerde birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek Elbistan Festivali’ne hazırlanıyor.

Söyledikleri şarkılar ve türkülerle milyonların beğenisini kazanan 7 sanatçının açık hava konseri için Elbistan’a geleceği Elbistan Festivali’nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalin lansmanını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin en önemli değerinin insan olduğuna işaret ederek, “Her memleketin, kentinin değerlerini, güzelliklerini çevresine, bölgesine ya da dünyaya tanıtmak için kullandıkları bir takım argümanlar var. Çeşitli ürünlerle ilgili festivaller yapıyor. Bir şekilde şehirlerini tanıtıyorlar. ‘Elbistan nasıl tanıtılmalı?’ sorusunun cevabını bulmak için birçok fikir ortaya atıldı. Lavanta festivali, ayçiçeği festivali gibi öneriler oldu. En güzel öneri ise, Elbistan Festivali’nin Elbistanlı insanlar ve gurbetçiler için yapalım fikrinde karar kıldık. Çünkü Elbistan’ın sahip olduğu en güzel değer Elbistanlılık. Nüfusumuz kadar bir nüfus, yurtdışında yaşıyor. O insanlar, orada mücadele ediyorlar. Hem bizi temsil ediyorlar hem de bu mücadele sonucunda elde ettikleri kazançları kendi topraklarında yatırıma dönüştürüyorlar. Bizim ana temamız insanımız. İnsanlarımızın onuruna bir festival düzenlemek istedik. Bizim en güzel güzel lansmanımız ve en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım” dedi.

Elbistanlıların, hangi toplumun içinde yaşarsa yaşasın baskın karakterleri ile bilindiğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Kendi bölgesinin özgüvenini taşırlar. Gittikleri her yere Elbistan’ın güzelliklerini taşırlar. Bu da bizim övünç kaynağımız. O yüzden Elbistan Festivali’ni herhangi bir ürünle değil de gurbetçilerimizin de onuruna olması için gurbetçiler buluşması adı altında nitelendirmeyi daha uygun buluyorum. Festival alanında yöremize özgü birçok etkinliğimiz de olacak” değerlendirmesini yaptı.

Festivale katılacak sanatçıları bir araya getirmenin zorluğundan bahseden ve ilçenin sınırlarının da çok ötesinde bir organizasyon olacağını anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Bu sanatçıları bir araya getirmek, büyük bir organizasyon gerçekleştirmek İstanbul, Ankara gibi belediyelere nasip olmuş bir şey değil. Anadolu’nun içerisinde sadece insanına güvenen 150 bin nüfuslu bir toplum olduğu için Elbistan bizim için önemli. Bazıları insanına, dostlarına, hemşerilerine güvenerek yola çıkamazlar. Bunun için çok değerli. Bu festivalin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı için daha büyük organizasyonlar yapacağız. Festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonun en büyük girdisi de şehrimizin ekonomisine ve esnafımıza olacak.

İlk konserimiz Cem Adrian olacak. Adrian, 26 Temmuz’da ilçemizde olacak. Arkasından Mehmet Erdem, 28 Temmuz’da Yusuf Güney, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Irmak Arıcı, 31 Temmuz’da Oğuz Aksaç sahne alacak. Finali de 1 Ağustos’ta Haluk Levent’le yapmak istiyoruz. Bu festival, bu topraklarının sınırlarının çok ötesinde bir festival olacak. Yurt dışındaki Elbistanlıların buluşma noktası olacak. Bütün hemşerilerimizi, yurt dışı derneklerimizi o günlerde Elbistan’da tatil yapmaya, eğlenmeye, akrabaları ile komşuları ile ata yadigarı topraklarda birlikte kucaklaşmaya davet ediyorum. Onlarla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Bu buluşmanın da çok önemli anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm gençlerimiz, bölge insanımızı festivalin tanıtılması adına elinden gelen tüm çabayı göstereceğine inanıyorum. Elbistan’ın, bunun altından kalkacak potansiyeli olduğunu biliyorum. Birçok saygıdeğer işadamımız da bu festivale destek olmak istediklerini dile getirdi. Festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”