Elbistan Tüketici Hakem Heyeti’ne 2 bin 583 başvuru yapıldı

Tüketici ile satıcı arasındaki ihtilafları çözmek amacıyla hizmet veren Tüketici Hakem Heyetlerinin 2016 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı. Elbistan Kaymakamlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren, Elbistan Tüketici Hakem Heyeti, 2016 yılı içerisinde 2 bin 583 başvuru alırken, bin 518 karar lehte, 299 karar aleyhte olmak üzere bin 817 başvuru karara bağlandı. 766 başvuru ise 2017 yılına devredildi.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, hakem heyetlerinin 2016 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketicilerin e-imzası olmadan e-devlet şifresi ile elektronik ortamda başvuru yapabileceğini ifade eden Uçar, her şikâyetçinin e-devlet şifresi olması zorunluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Tüketicilerin yaptığı başvurunun ne aşamada olduğunu sistemden görebileceğini anlatan Uçar, “Yeni TÜBİS Sistemi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi), UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi), KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Adresi) Sistemleri ile birlikte çalışacağından, Tüketici Şikayetleri daha çabuk çözüme kavuşacaktır. Yazışmaların bir çoğu Bilirkişi, Mahkeme vb. elektronik ortamda yapılacağından süreç daha kısa olacak ve bilgilere daha çabuk ulaşılacaktır” dedi.

Tüketici Hakem Heyetleri 2017 yılı için parasal sınırları ise, şöyle belirlendi:

“2 bin 400 TL’nin altında bulunan şikayet konularında İlçe Kaymakamlıklarındaki İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 2 bin 400-3 bin 610 TL aralığındaki şikayetlerde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Tüketici Hakem Heyetine, 3 bin 610 TL ve üzeri şikayetlerde ise Tüketici Mahkemeleri sorumludur. İlimizde Tüketici Mahkemesi bulunmadığından, bu tür şikayetlere Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.”

2016 yılında Elbistan İlçe Hakem Heyetine tüketicinin lehine ve aleyhine verilen karar sayıları ise şöyle gerçekleşti:





“Elbistan İlçemizde toplam 2 bin 583 adet şikayet başvurusu olmuş, bin 518 karar lehte, 299 adet aleyhte olmak üzere toplam bin 817 adet başvuru karara bağlanmış olup, 766 adet başvuru 2017 yılına devretmiştir.”

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, İl ve İlçe Hakem Heyetlerine yapılan konularına göre tüketici başvuru sayılarını ise şöyle açıkladı:

“İl ve İlçe Hakem Heyetlerimizde 2016 yılında toplam Tüketici Kredileri ve Konut Finansman Sözleşmesi ile ilgili 4 bin 887 başvuru, İşyeri Dışında Yapılan Taksitli Kampanyalı Kapıdan Satışlar Mesafeli Satışlar ile ilgili 145 başvuru, Turistik Devre Tatil, Paket Tur ile ilgili 23 başvuru, Ayıplı Mal ve Hizmetler ile ilgili olarak da 2 bin 51 başvuru yapılmıştır.

İl ve ilçe Hakem Heyetlerimizde 2015 yılında 4 bin 94 müracaat 2016 yılına devretmiştir. 2016 yılında ise 7 bin 106 müracaat olmuştur. İlimizde toplam 11 bin 200 adet şikâyet başvurusu olmuştur. Bunun 7 bin 756’sı lehte bin 557’si aleyhte olmak üzere toplam 9 bin 313 adet başvuru karara bağlanmış olup, bin 887 adet başvuru 2017 yılına devretmiştir. Tüketici Hakem Heyeti olarak 2016 yılında sonuçlandırdığımız 9 bin 313 karar neticesinde tüketicilere 2 milyon 427 bin 706 TL para iadesi yapılmıştır.”