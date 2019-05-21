Elbistan Tüketici Hakem Heyeti, Dulkadiroğlu’na bağlandı

Ticaret Bakanlığı, başvuruları sayısındaki azalma nedeniyle tüketici hakem heyetlerini yeniden yapılandırma kararı aldı. Bu kapsamda mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlenerek, 211 tüketici hakem heyeti karar mercii olarak yetkilendirildi. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde ise Kaymakamlıklarda başvuru alımı, TÜBİS’e kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme ve benzeri hususlarda çalıştırılmak üzere bir görevlendirmeli personel bulundurulmaya devam edilecek. Bu doğrultuda, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilen tüketici hakem heyetlerinin bulunduğu ilçelerde yaşayan tüketicilerin yasal haklarını kullanmada ve hak arama yollarından faydalanma yönünden bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler de alındı. Yenilenen TÜBİS ile tüketicilerin ikamet ettikleri ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyeti irtibat noktalarından veya e-devlet kapısıyla TÜBİS üzerinden çok daha kolay başvuru yapmaları sağlandı ve başvuru şartları çok daha basit hale getirildi.

Yeni yapılanmayla beraber, daha önce ilçe kaymakamlıklarında faaliyetini sürdüren Elbistan, Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Pazarcık ve Nurhak kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetleri Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesindeki Dulkadiroğlu İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bağlandı.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, yaptığı açıklamada, 2018 yılında 3 milyar 477 bin 414 TL tutarında 4 bin 263 toplam başvuru sonuçlandırılarak karara bağlandığını, 2019 yılının ilk üç ayında ise 821 bin 717 TL tutarında 1001 başvuru yapıldığını söyledi. Yapılan başvuruların 497'si leh, 354'i aleyh, 60'ı görevsizlik olmak üzere 851 başvurunun sonuçlandırılarak karara bağlandığını belirten Uçar, 2019 yılının istatistiklerine göre en fazla müracaatın perakende ticaret sektörü ve ayıplı mal olduğunu, finansal hizmetler sektörü ile bankacılık hizmetlerinin geçmiş yıllara oranla azaldığını kaydetti.