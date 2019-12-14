Elbistan, TOKİ’den gelecek açıklamayı bekliyor

Elbistan Kaymakamlığı, söz konusu projeden önce TOKİ nezdinde 2.etap olarak 500 konut yapılması yönünde girişimlerde bulunurken; ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler ise dört gözle Elbistan’la ilgili resmi açıklamayı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17,3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin detayları yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzalamasının ardından 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. Kahramanmaraş’ta ise 2 bin konut yapılması öngörülüyor. 2 bin konutun ilçelere olan dağılımı ise henüz netlik kazanmadı. Elbistan Kaymakamlığı ise, bu projeden ayrı olarak ilçeye sosyal konut yapılması için TOKİ nezdinde girişim başlatmıştı. Elbistan Kaymakamlığı, TOKİ’den 2.etap proje için ilçeye 500 adet konut yapılması noktasında talepte bulunmuştu. Vatandaşlar, 1.etapta 504 konutun yapıldığı Elbistan’da TOKİ’den gelecek açıklamaya odaklandı.

Elbistan’da konut yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmazken, başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek.

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak. Projede sosyal donatılar da yer alacak.

Konut projesinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak şartları aranacak. Ayrıca, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.