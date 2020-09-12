Elbistan Tapu Müdürü Ramazan Satıcı oldu

Elbistan Tapu Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. 2014 yılından beri Elbistan Tapu Müdürü olarak görev yapan İsmail Atakan, Göksun Tapu Müdürlüğü’ne atandı. Atakan’ın yerine ise Erzurum’un Oltu ilçesinde Tapu Müdürlüğü yapan Ramazan Atıcı atandı. Atıcı, atama kararının ardından Elbistan’a gelerek görevine başladı.

Ayrıca, Göksun Tapu Müdür Yardımcısı Sevgi Akdağ, Elbistan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Elbistan Tapu Müdürü olan Ramazan Satıcı, ilçedeki ilk görevinin ardından Konya’nın Meram ilçesine atanmıştı. Satıcı, 2018 yılından beri de Erzurum’un Oltu ilçesinde görev yapıyordu.