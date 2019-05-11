Elbistan SRC Psikoteknik hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığının denetiminde onaylı kurumlarca kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla başlatılan psikoteknik analiz testi artık Elbistan’da yapılıyor.

Psikolog ve simülatör eşliğinde yapılan test için artık çevre illere gitmeye gerek kalmadığını belirten Elbistan SRC Psikoteknik Değerlendirme Merkezi yetkilileri, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, ticari araç sürücüleri, okul servis sürücüleri, ehliyetine el konulan sürücüler, ticari yük ve yolcu taşıyabilmesi için zorunlu olan psikoteknik raporunu almak artık daha kolay. Elbistan halkı yıllardır, Psikoteknik için başta Kahramanmaraş olmak üzere çevre illere gidiyor, saatlerce yollarda perişan oluyordu. Artık Elbistan Src Psikoteknik Merkezimizden raporunuzu kolaylıkla alabilirsiniz. Uzman psikologumuz eşliğinde girilen test sonucunda psikoteknik raporları doğrudan E-Devletinize yüklenmekte olup, sürücüler rapor taşıma zorunluluğundan kurtulmuş olacakları gibi, sahte rapor düzenlenmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Güneşli Mahallesi Maarifler Sokak Çarşı Camii arkasında hizmet vermeye başlayan Elbistan SRC Psikoteknik, ülkemizde geliştirilen ilk ve tek özgün sistem ile Sağlık Bakanlığı onaylı, yasal mevzuata uygun psikoteknik raporunu vermeye yetkili Elbistan’ın ilk ve tek firması olarak, vatandaşlarımıza usulsüz yollarla rapor ve kart satanlardan korumayı hedefliyor. ALO psikoteknik bilgi hattı olan 0344 415 46 76 ve 0544 820 36 46 irtibat numaralarıyla bilgi alabilirsiniz.

Psikoteknik nedir?



Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz-el-ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülmesidir



Kimler psikoteknik almak zorundadır?



Ticari amaçlı insan ve eşya taşıyan tüm sürücüler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında her 5 yılda bir Psikoteknik raporu almak zorundadır. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında belirlenmiş kural ihlalleri sonucu sürücünün ehliyetine el konulmuş ise ehliyetini geri alabilmek için Psikoteknik raporu almak zorundadır.

