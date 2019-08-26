Elbistan Spor yönetimi ilk toplantısını yaptı

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) başlamasına kısa bir süre kala olağanüstü kongre ile yönetimi yenilenen Elbistan Spor’da sezon hazırlıklarının yol haritasını belirlemek ve çalışmaları koordine etmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. İlk yönetim kurulu toplantısına, üyeler ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de katıldı. Toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, aciliyeti olan hususlarda önemli kararlara imza atıldı.

2019/2020 sezonunda BAL’da mücadele edecek futbol takımının ve Voleybol Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek voleybol takımının hızlı bir şekilde kurulup sporcuların şehrimize getirilmesi ve finansman sorunlarının çözümü ile alakalı önemli kararlar alındı.