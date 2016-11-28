Elbistan, ‘şiddetli kuraklıkla’ boğuşuyor

Elbistan ve bölgesi, Ekim 2015-Ekim 2016 dönemi baz alındığında ‘şiddetli kurak’ bir dönemi geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı veriler de bölgenin ‘çok şiddetli kurak’ bir dönemi yaşadığını doğrularken; Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise durumu, “Yağışların azlığı, çiftçinin ağzının tadını kaçıyor” diye yorumladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ekim 2015-Ekim2016 dönemini içeren kuraklık analizine göre Elbistan, ‘çok şiddetli kurak’ olan bölgelerin başında geldi. Ekim ayı analiz raporlarına göre de Türkiye’nin birçok bölgesiyle aynı kaderi paylaşan Elbistan’da şiddetli kuraklık hakim oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yağışta çok büyük oranda düşüş yaşanması, hububat ekimi yapan çiftçilerin de korkulu rüya görmesine neden oldu. Özellikle kıraç arazilerde bu yıl daha çok, geç çimlenen sert buğdayın tercih edilmesi, kuraklığın da etkisi ile çürüme riskini beraberinde getirdi.

Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, umutlarının önümüzdeki günlerde başlaması beklenen kar yağışında olduğunu söyledi.

Meteorolojik verilerin çiftçi açısından oldukça endişe verici bir senaryoyu ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Bulut, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni tarım yılının başladığı Ekim ayında yağışlar son derece yetersiz kaldı. Başta Elbistan olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde Ekim ayı yağış ortalaması yüzde 50 ila 75 oranında düşüş gösterdi. Meteorolojinin açıkladığı veriler de bölgemizin ‘şiddetli kurak’ bir dönem geçirdiğini doğruluyor” dedi.

Elbistan genelinde hububat ekilişinin Ekim ayında olduğunu hatırlatan Başkan Bulut, “Elbistan’ımızda başta kıraç araziler olmak üzere hububat ekilişleri geçtiğimiz ay itibariyle yapıldı. Bu yıl çiftçilerimizin birçoğu daha geç çimlenen sert buğdaydan yana tercih kullandı. Yerli buğday dediğimiz çeşit eken çiftçilerimizin sayısı azaldı. Sert buğday geç çimlendiği için Ekim ayının tamamında ve Kasım ayının da büyük bir diliminde yağış olmadı. Bu da doğal olarak çimlenmenin başlamasına engel oldu. Bu da ister istemez bölgemizde Ekim ayında toprağa saçılan hububat tohumlarında çürüme riskini beraberinde getirdi. Bu risk, birçok bölgede devam ediyor. Tabii umudumuzu korumak istiyoruz. Ancak yağışların azlığı çiftçimizin ağzının tadını kaçırıyor” şeklinde konuştu.