Elbistan semalarında gün boyu uçan uçağın sırrı çözüldü

Elbistan semalarında gün boyunca alçaktan uçan ve vatandaşların dikkatini çeken uçağın sırrı çözüldü.

Tek motorlu uçağın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın "Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi" kapsamında MTA uzmanları ile birlikte bölgedeki maden varlıklarını, özel sensörlerle tespit etmek için havalandığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin maden kaynaklarının havadan röntgenini çekmek için geçtiğimiz yıl ‘Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi’ni’ başlattı. Proje kapsamında ilk öngörü haritalarının oluşturulması amacıyla 820 bin kilometrekarelik alanın büyük bölümü tamamlandı. Maden bulunması potansiyel alanların başında gelen Elbistan ve çevresinde de havadan jeofizik haritasını oluşturmak için özel donanımlı uçak, gün boyunca havada kaldı. Cessna Caravan modeli sabit kanatlı uçak, bu model uçaklar için dünyada ilk defa geliştirilip üretilen ve kuyruk ile kanat uçlarına monte edilen Düşey Manyetik Gradient Sensörü ile Elbistan’ın röntgenini çekti.

TC-EMI kuyruk numaralı uçak, her bölge için hazırlanan özel haritaya göre hazırlanan uçuş planlaması doğrultusunda Elbistan üzerinde kuzey-güney rotasında çok sayıda geçiş yaptı. İki pilottan oluşan uçuş ekibi, 1’er kilometrelik aralıklarla rota çizerek bölgeyi taradı. Uçuşlar yerden 150 metre yükseklikte gerçekleştirildi. Eğer toprak altında maden varsa, cihazlar uçuş esnasında tespit ederek bölgeyi işaretliyor. Cihazların aldığı sinyaller, MTA’nın jeofizik mühendisi tarafından kaydediliyor. Bu bilgiler Ankara’da MTA’ya götürülerek analiz ediliyor. Uçak, havanın kararması ile birlikte bugünkü görevini tamamlayarak Kahramanmaraş yönüne dönerek gözden kayboldu.





