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Elbistan Şeker Fabrikası’nın 15 dönümlük arsası satışa çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirme kapsamı dışında kalan Afşin ilçesindeki 15 bin metrekarelik arsayı satışa çıkardı.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın 15 dönümlük arsası satışa çıktı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 24 ilde bulunan 49 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme süreçlerine yönelik ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Adana, Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Tokat, Antalya, Kayseri, İzmir ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Özelleştirme İdaresi, Afşin ilçesi sınırlarında ise, 2018 yılında özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’nın Afşin Ziraat Bölge Şefliği’nin bulunduğu 15 dönümlük arsayı satışa çıkardı.  Söz konusu arsa için geçici teminat bedeli ise 150 bin TL olarak belirlendi. İhale, 15 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar da katılabilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.


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Elbistan Şeker Fabrikası’nın 15 Dönümlük Arsası Satışa çıktı
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