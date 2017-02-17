Elbistan Şeker Fabrikası’na 5 ziraat mühendisi alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Elbistan Şeker Fabrikası’nın ekim sahasında bulunan 4 ilçede istihdam edilmek üzere toplam 5 Ziraat Mühendisi alımı yapılacağını açıkladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., ülke genelindeki şeker fabrikalarında görevlendirilmek üzere 250 ziraat mühendisi alacak. Elbistan Şeker Fabrikası’nın ekim sahasında bulunan Elbistan, Afşin, Göksun ve Adana’nın Tufanbeyli ilçelerinde de toplam 5 ziraat mühendisi istihdam edilecek. Buna göre Elbistan’a 2, Afşin’e 1, Göksun’a 1 ve Tufanbeyli’ye de 1 ziraat mühendis alımı yapılacak. Alımlara müracaatlar Türkiye İş Kurumuna (İş-Kur) yapılacak.

Konu hakkında duyuru yapan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., ziraat mühendisi alımı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Alınacak mühendisler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. Bu doğrultuda; Hangi fabrikamıza hangi meslek grubuna göre ve kaç kişi alınacağını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. Her fabrika kendine ait listeyi bulunduğu İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderecek ve orada ilan edecektir. Alımlarla ilgili sözlü sınavlar Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.”



