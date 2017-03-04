Elbistan Şeker Fabrikası’na 11 mühendis alınacak

Elbistan Şeker Fabrikası’nda daimi işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 11 mühendis alımı yapılacak. Elbistan Şeker Fabrikası’na alınacak mühendislerin 5’i ziraat, 3’ü kimya, 1’i makine, 1’i elektrik ve 1’i de elektronik bölümlerinden olacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) A.Ş Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki şeker fabrikalarının mühendis açığının kapatılması için harekete geçti. Buna göre, şeker fabrikalarında daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 250 mühendis alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'na yapılacak. Fakültelerin Bahçe Bitkileri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Kültürteknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Kimya, Makine, Elektrik ve Elektrik-Elektronik bölümü mezunu mühendisler, başvuru hakkına sahip olacak.

Alınacak 250 mühendisten 17’şeri Ilgın ve Turhal’daki şeker fabrikalarında istihdam edilecek. Elbistan Şeker Fabrikası’na alınacak mühendislerin sayısı ise 11 olarak açıklandı. Elbistan Şeker Fabrikası, alım sayısına göre ortalamanın üstünde yer alırken, istihdam edilecek mühendisler, Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Ziraat Şeflikleri’nde görev yapacak. Elbistan Şeker Fabrikası’na 5 ziraat mühendisi, 3 kimya mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 de elektronik mühendisi alınacak.

Şeker fabrikalarının alacağı 250 ziraat mühendisi kadrosunda yer almak isteyenler için de başvuru şartları şu şekilde olacak:

“Başvurular ilanın yayımlanmasından itibaren 10 gün içinde ülke bazında Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 06.03.2017 tarihinden itibaren öğrenilebilir. Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil haklarının bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslara göre 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak atanamayacaklardır.

Fakültelerin Bahçe Bitkileri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Kültürteknik, Tarım Makineleri, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Kimya, Makine, Elektrik ve Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak. KPSS'den, P-3 puan türünden en az 60 puan almak. Sağlık durumlarının tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması. (İlgililerden işe başlatılmadan önce tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu istenecektir.) Eleman Alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulusal düzeyde yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularla ilgili yazışmalarda kişilerin yazışma adreslerindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Sözlü sınav Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde yapılacak olup sınav tarihi sınava katılacak adayların açıklanması sırasında duyurulacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 6 Mart-17 Mart 2017 tarihleri arasında talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. İşe alınacak elemanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işe alınacak ve kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.”