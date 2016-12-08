Elbistan Şeker Fabrikası, kendini savundu

Elbistan Şeker Fabrikası’na ait atık suların Ceyhan Nehri’ne deşarj edildiği gerekçesiyle Elbistan Belediyesi tarafından 100 bin TL, Çevre ve Şehircilik Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından da 240 bin TL idari para cezası kesildiği yönündeki haberlerin ardından, Elbistan Şeker Fabrikası’ndan açıklama geldi.

Elbistan Şeker Fabrikası’na ait çamur havuzlarından taşan suların Ceyhan Nehri’ne deşarj edildiği gerekçesi ile Battal Köprüsü altında bulunan Afşin-Elbistan B Termik Santraline ait pompa istasyonunun kullanılamadığı, bu nedenle Pınarbaşı kaynağında bulunan A Termik Santraline ait pompaların yüksek kapasiteyle çalıştırıldığı, bunun da Ceyhan’da kurumaya neden olduğu ifade ediliyor.

Şeker Fabrikası’ndan Ceyhan Nehri’ne atık su deşarjının olmadığını belirten, Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, konu ile ilgili olarak gönderdiği açıklama metninde, şu cümlelere yer verdi:

“Elbistan Şeker Fabrikası 2016-2017 pancar işleme kampanyası 11.09.2016 tarihinde başlamış olup, bu tarihten itibaren oluşan atık sularımız fabrika sahası içerisinde bulunan brükner havuzunda çöktürüldükten sonra, çöken çamur pompa vasıtasıyla çamur havuzlarına gönderilmektedir. Elbistan Şeker Fabrikası olarak alıcı ortama (Ceyhan Nehri) herhangi bir atık su boşaltmamız söz konusu değildir. Yapılan denetimlerde de alıcı ortama atık su deşarjından bahsedilmemektedir.

Denetim tutanaklarında çamur havuzları civarında az miktarda koku olduğu ve atık su arıtma tesisi bulunmadığından bahsedilmekte olup, koku ile ilgili herhangi bir ölçüm ve analiz yapılmamıştır. ‘Koku oluşturan emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ gereği koku emisyon değerinin akredite olmuş laboratuvar tarafından ölçümlerinin yapılarak yönetmelikte belirtilen sınır değerlere uygun olup olmadığının tespiti gereklidir.

Elbistan Belediyesi'nin şikayeti üzerine 24.10.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sırasında, brükner çamur çöktürme havuzundan fabrikamız çamur havuzlarına atık su ileten pompalardan birinde arıza olması nedeniyle yağmur suyu kanalında atık su görülmüştür. Ancak bu durum anlık yaşanan bir olay olup, süreklilik arz etmemektedir.

Aynı şekilde 28.12.2015 tarihinde Elbistan Belediyesi tarafından, Elbistan Şeker Fabrikasının Ceyhan Nehrini kirlettiği iddiasıyla 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Basına yansıyan haberler üzerine Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetim elemanları tarafından 30.12.2015 tarihinde yapılan denetim sonucunda fabrika çamur havuzlarından atık su deşarjı olmadığı ve fabrikamızın Ceyhan Nehrine KASKi kanalizasyon şebekesi haricinde hiçbir bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiş olup, tutanağa bağlanmıştır.

Fabrikamız, Elbistan Belediye Başkanlığı'nın uyguladığı idari para cezasının iptali için yaptığı itiraz sonucunda Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklı bulunmuş olup; Ceza Hakimliği cezanın iptaline ve 100 bin TL idari para cezasının fabrikamıza iadesine karar vermiştir.

Fabrikamız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarihinde yaptığı denetim sonucunda haksız yere uygulandığını düşündüğümüz idari para cezasının iptali için de gerekli itirazları yapacaktır.

Atık su Arıtma Tesisi kurulması için 2014 yılından beri değişik zamanlarda Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) nezdinde deşarj noktası için girişimlerde bulunulmuştur. Ancak Elbistan Belediyesinin ve KASKİ'nin deşarj noktası göstermemesi nedeniyle, öncelik verilerek gerekli ödenek ayrılmasına rağmen Elbistan Şeker Fabrikası'nın Atık Su Arıtım Tesisi yatırımı yıllardır gerçekleştirilememiştir. Son olarak 8 Kasım 2016 tarihinde KASKİ'ye tekrar deşarj izni için müracaat edilmiş olup, cevap beklenmektedir.

Tüm çabamız, fabrikamızda oluşan atık suların kuracağımız atık su arıtım tesisinde KASKİ'nin ‘Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği’ne uygun olarak arıtıldıktan sonra, kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi için gerekli iznin alınması yönündedir.”