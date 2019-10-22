Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü, resmen kuruldu

Elbistan’da uzun yıllar boyunca hükümet konağı ve polis evi olarak hizmet veren tarihi binanın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın büyük katkısıyla Şehir Müzesi olarak dizayn edilmesi projesinde sona yaklaşıldı. Kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayan Elbistan Kent Müzesi’nde eser tanzim çalışmaları sürüyor. Elbistan Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere bugüne kadar Ankara, Adana ve Kahramanmaraş’taki müzelerden yaklaşık 400 eser getirildi. Ankara ve Adana’dan 14 adet, Kahramanmaraş’tan da 357 eser Elbistan Kent Müzesi’ndeki teşhir salonlarında yerini almaya başladı. Şehir Müzesi’nde yaklaşık 1500 eserin sergilenmesi bekleniyor. Arkeolojik eserlerin yanı sıra bölgenin kültür ve sanatını da yansıtacak bölümlere sahip olan Elbistan Şehir Müzesi’nde, büyük ozan Mahzuni Şerif ve ünlü şair Abdurrahim Karakoç için de ayrı bir çalışma yapıldı. Şerif ve Karakoç’un balmumundan yapılan heykellerinin yer aldığı bölümlerdeki çalışmalar sürüyor.

Teşhir tanzim çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçeye tarihi ve kültürel açıdan önemli katkı sunması beklenen Elbistan Şehir Müzesi’nin, müstakil müdürlük haline dönüşmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki prosedürler tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü kurulmasına onay verdi.



















