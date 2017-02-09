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Elbistan, şehidini Cuma namazı sonrasında uğurlayacak

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in (25) cenazesi, 10 Şubat 2017 Cuma günü öğle namazını müteakip kılınacak namazla Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilecek.

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Elbistan, şehidini Cuma namazı sonrasında uğurlayacak
 Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in (25) cenazesi, 10 Şubat 2017 Cuma günü öğle namazını müteakip kılınacak namazla Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilecek.

Suriye’nin El Bab kentinde çıkan çatışmada şehit düşen Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin için ilk tören Gaziantep’te düzenlenecek. Oğullarının şehit olduğu haberini Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde alan anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’in de hava yolu ile Gaziantep’e gelecek. Şehidimizin cenazesi, Gaziantep’teki törenin ardından karayolu ile Elbistan’a getirilecek. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan Bilal-i Habeşi Cami’inde Cuma namazı müteakibinde kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Şehir merkezinden cenaze törenine katılmak isteyenler için otobüsler hizmette olacak.

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