Elbistan, Sayokan Oyunları Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1919-2019 Milli Mücadelemizin 100.yılı etkinlikleri kapsamında 4. Yerci Sayokan Uluğ Ay Bagatur Oyunları turnuvası düzenledi. Gençlik Merkezi’ndeki Sayokan Kahramanlık Oyunları Turnuvası’nda İstanbul, Sivas, Elazığ, Adana ve Ankara gibi farklı illerden gelen 171 sporcu mücadele etti. Oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada, dereye girenlere başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Turnuva ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik, Sayokan’ın, dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olduğunu söyledi.