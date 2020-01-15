Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölüme YÖK’ten onay

Kaymakam Demir, Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Optisyenlik programlarının açılacağının bilgisini verdi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndaki bölüm sayısı 6’ya çıktı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül tarafından başlatılan yeni bölüm açma girişimlerinde Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) sevindirici haber geldi. YÖK, Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri programlarının açılmasına onay verdi. Daha önceden açılan Yaşlı Bakımı bölümü ile Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda toplam program sayısı 6’ya çıkmış oldu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan’a eğitim noktasında ciddi katkı sunacak bu müjdeyle ilgili olarak katkı sunan ve destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ve çabalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Sami Özgül’e teşekkür etti.

Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu’na bina tahsisi işlemlerinde sona gelindiğini belirten Kaymakam Demir, bundan sonraki süreçte de okulun yapılanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

“Bakanımız Sayın Mahir Ünal beylerin desteği, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sami Özgül beylerin girişim ve çabalarıyla Elbistan Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mevcut Yaşlı Bakımı bölümüne ek olarak 5 yeni bölüm açılmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verilmiştir. Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı ile Optisyenlik Programlarının açılması kararlaştırılmıştır. Şuanda bu bölümlerin eğitim-öğretime başlayabilmesi için yer tahsis işlemleri devam etmektedir. Bu amaçla da Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun eski binasının kullanılması planlanmaktadır” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu çalışma, Elbistan’ımızın uzun süredir beklediği bir konuydu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede bina tahsisi yapılarak bölümlerimize öğretim görevlisi ve öğrenci alımları için çalışmalara başlanacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.





