Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO’ya öğretim görevlisi alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, bu sene açılan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3 branşta toplam 7 öğretim görevlisi alacak.

Söz konusu öğretim görevlisi alımıyla ilgili yayımlanan ilana göre, optisyenlik programı için 2 öğretim görevlisi alınacak. Başvuru yapacak akademisyenlerde fizik veya fizik mühendisliği lisans mezunu olmak ve fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla optisyenlik alanında en az bir yıl tecrübe sahibi olma şartı aranacak.

Çocuk gelişimi programı için ise 3 öğretim görevlisi alınacak. Bu programa başvuracak adayların da, çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olması ve çocuk gelişimi bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olması gerekecek.

Eczane hizmetleri programına alınacak 2 öğretim görevlisi için de eczacılık fakültesi lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren eczacılık fakültesi mezunu olmak şartları istenecek.