Elbistan RAM üniversite adaylarına tercih danışmanlığı yapacak

Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Vefa Buğday, üniversite sınavlarına giren öğrencilerin daha sağlıklı tercih yapmaları için ‘Doğru tercih, aydınlık gelecek’ sloganı ile danışmanlık yapacaklarını söyledi.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları için rehberlik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Buğday, danışmanlığın hem online hem de yüz yüze verileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını ve tercihlerin de 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağının bilgisini veren Elbistan RAM Müdürü Vefa Buğday, “Merkezimizdeki tercih danışmanlığı hizmeti, EBA üzerinden verilecektir. İnternet erişimi olmayan ya da mezun durumundaki öğrencilerimiz ise kurumumuzda kurulan tercih danışmanlığı biriminden yüz yüze hizmet alabilirler” şeklinde konuştu.