Elbistan, polisini yalnız bırakmadı

Elbistanlılar, 36 kahraman mensubunu hain saldırıda şehit veren Emniyet Teşkilatı’na destek vermek, yanlarında olduğunu göstermek, dua etmek ve başsağlığı dilemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek polisine sahip çıktı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü en son olarak aday öğretmenler ve Huzur Lokantası’nın işletmecileri ile çalışanları ziyaret etti.

Öğrencisinden öğretmenine, sivil toplum kuruluşlarından siyasilere ve esnaflara kadar toplumun hemen her kesimi, terör saldırısının ardından kenetlendi. Ellerin şehit polislere dua için semaya kalktığı ziyaretlerde, terörün asla amacına ulaşamayacağı bir kez daha vurgulandı.

İstanbul-Beşiktaş’ta 10 Aralık’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 36’sı polis olmak üzere 44 kişi şehit oldu. 150’den fazla vatandaş da yaralandı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve derin üzüntüye sevk eden hain saldırı sonrasında ‘polisimin yanındayım’ kampanyası başlatıldı.

Ülkenin dört bir tarafında polise destek olmak amacıyla organizeler yapılmaya başlandı. Meslektaşlarını şehit veren polislere, toplumun her kesiminden gelen destek çığ gibi büyüdü. Bu destek kampanyasının en güzel örnekleri de Elbistan’da yaşanmaya devam ediyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, saldırının hemen ardından son dönemlerin en kalabalık günlerini yaşamaya başladı. Bu ülkeyi bölmek, huzurunu bozmak isteyenlere en güzel cevabın verildiği ziyaretler, hafta boyunca devam etti. Genci yaşlısı, siyasetçisi sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrencisi öğretmeni, yüzlerce vatandaş, karanfillerle, hediyelerle polisine destek oldu. Kimisi şiir yazdı, kimisi el emeği göz nuru eşyalarını hediye etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, başta İstanbul’daki hain saldırı olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

Vatandaşların bu desteği, polislerimizin de terör ve teröristle mücadelesindeki azmi ve kararlılığının daha da artmasına vesile oldu. Hemen her ziyaretteki konuşmasında polisler için edilen duaları hissettiklerini ve o dualar sayesinde ayakta kaldıklarını belirten Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğuna dikkat çekti.

Şehitlerin kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarını kaydeden Başol, “Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafyamızda çok değişik oyunlar, büyük senaryolar ve ülkemiz üzerinde de çok değişik atraksiyonlar yapılıyor. Bunun neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız, bu olaylarla alakalı olarak milli seferberlik ilan etti. Zaten 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bir OHAL süreci vardı. Şimdi topyekûn bir milli seferberlik haline girdik. Bu şehitlerimizin hepsi, yaşadıkları müddetçe ailelerinin evlatlarıydılar. Şehit olduktan sonra hepimizin, bu vatanın ve bu vatanda yaşayan herkesin evladı, ağabeyi, kardeşi oldular. Sine-i millete düştüler. Bu dünyadan göçüp giderken bize yükledikleri bir de sorumluluk var. Tıpkı Malazgirt’teki, Çanakkale’deki, 15 Temmuz’daki şehitlerimizin yüklediği sorumluluk gibi, sorumluluklarımız var. Bizler emniyet kuvvetleri olarak bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.